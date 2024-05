Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per OfficeBooks su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

OfficeBooks offre un'applicazione di gestione aziendale facile da usare per le piccole e medie imprese. La soluzione OfficeBooks è un'offerta SaaS (software-as-a-service) che riduce al minimo i costi iniziali e di infrastruttura senza sacrificare funzionalità e prestazioni. Il nostro prodotto principale è OfficeBooks.com, un'applicazione di gestione aziendale ospitata che fornisce agli utenti strumenti per gestire vendite, contatti, acquisti, produzione, ordini di lavoro e controllo dell'inventario. Ma soprattutto, con OfficeBooks nel cloud il tuo sistema è disponibile ovunque; in ufficio, a casa o in viaggio.

Sito web: officebooks.com

