WinWeb fornisce una piattaforma SaaS all-in-one per le PMI. Una piattaforma ERP su misura che include moduli come: CRM, pipeline di vendita, contabilità, help desk, controllo delle scorte, ePOS e molti altri. WinWeb si concentra principalmente sui settori della vendita all'ingrosso, dei servizi e della vendita al dettaglio. A partire da $ 49/pm per app o $ 99/pm per l'intera suite su misura per le tue esigenze. WinWeb fornisce servizi di lancio ERP e formazione per consentirti di essere operativo. Ciò include l'aiuto con l'importazione dei dati, lo spostamento dei sistemi e la formazione del personale.

Sito web: winweb.com

