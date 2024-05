Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Manu Online su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

Manu Online fornisce una soluzione ERP specializzata per l'utilizzo da parte delle piccole e medie imprese nella fornitura e nella produzione di materiali. Fondata nel 2000, siamo stati una delle prime società ERP online. Le caratteristiche includono la gestione della produzione e dell'inventario, il monitoraggio dei numeri di serie, il monitoraggio dei lotti per la tracciabilità end-to-end, API aperte, automazione per volumi di transazioni più elevati, instradamento multifase, pianificazione e programmazione della produzione, MRP in tempo reale, strumenti di reporting e una crescente rete di partner di canale. Sono disponibili integrazioni con sistemi di e-commerce e contabilità. Manu Online è perfetto per qualsiasi produttore di qualsiasi settore che desideri utilizzare una potente applicazione aziendale cloud creata per risolvere le sfide quotidiane della produzione e aumentare l'efficienza a lungo termine.

Sito web: manuonline.com

