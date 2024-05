Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per TECHO su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

Techo ERP è un software di pianificazione delle risorse aziendali. Questo prodotto si rivolge alle piccole e medie imprese in settori quali produzione, vendita al dettaglio e servizi professionali. Il prodotto presenta moduli per la contabilità, la gestione dell'inventario, la gestione degli ordini e la gestione delle relazioni con i clienti. Techo ERP fornisce dashboard basati sui ruoli, reporting personalizzabile e automazione del flusso di lavoro. Il software dispone di processi di approvazione e audit trail configurabili. Techo ERP si integra con le più diffuse applicazioni di terze parti come sistemi di gestione paghe, piattaforme di e-commerce e gateway di pagamento tramite API. Techo ERP richiede una connessione Internet e un browser Web per accedere alla piattaforma basata su cloud. Il fornitore fornisce supporto 24 ore su 24, 7 giorni su 7 tramite telefono, e-mail e chat. Sono disponibili servizi di implementazione. Techo ERP soddisfa gli standard di conformità normativa.

Sito web: techoerp.in

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a TECHO. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.