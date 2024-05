Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per iX ERP su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

iX ERP è un software ERP multiutente basato sull'intelligenza artificiale che aiuta le aziende di tutte le dimensioni a semplificare le proprie operazioni, migliorare l'efficienza e aumentare i ricavi. Si tratta di una suite completa di moduli che copre tutti i processi aziendali principali, dalla finanza e contabilità alla gestione dell'inventario e alla produzione. iX ERP è offerto come servizio cloud completamente gestito, in modo che le aziende possano iniziare in modo rapido e semplice senza doversi preoccupare dell'infrastruttura IT o della manutenzione.

Sito web: ixerp.net

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a iX ERP. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.