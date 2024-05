Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per ERPNext su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

ERPNext è un software ERP (Enterprise Resource Planning) integrato gratuito e open source sviluppato da una società di software indiana Frappe Technologies Pvt. Ltd. È costruito sul sistema di database MariaDB utilizzando Frappe, un framework lato server basato su Python. ERPNext è un software ERP generico utilizzato da produttori, distributori e società di servizi. Include moduli come contabilità, CRM, vendite, acquisti, sito Web, e-commerce, punto vendita, produzione, magazzino, gestione dei progetti, inventario e servizi. Inoltre, ha moduli specifici di dominio come scuole, sanità, agricoltura e organizzazioni no-profit. ERPNext è un'alternativa a NetSuite e QAD e simile nella funzione a Odoo (ex OpenERP), Tryton e Openbravo. ERPNext è stato incluso nell'ERP FrontRunners List da Gartner come Pacesetters.

Sito web: erpnext.com

