Fulfill è l'unico ERP progettato per l'eCommerce e i commercianti all'ingrosso. Con l'aumento del commercio multicanale, Fulfill è stato creato con la semplice idea che le operazioni dei commercianti devono essere semplificate per offrire esperienze di vendita al dettaglio straordinarie. Fulfill consente alle aziende di trasformare le proprie operazioni di back office in un acceleratore di crescita integrando la gestione degli ordini, la gestione dell'inventario, la gestione del magazzino, gli acquisti, la vendita all'ingrosso, la produzione, la parte finanziaria e il servizio clienti; tutto in un'unica soluzione senza soluzione di continuità.

Sito web: fulfil.io

