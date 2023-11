Al centro di tutto, Spine Software Systems Pvt. Ltd. è un fornitore di software di gestione aziendale, specializzato in software ERP (Enterprise Resource Planning) per le grandi aziende. Concentrandosi principalmente sulla fornitura di soluzioni al settore farmaceutico, la nostra gamma di soluzioni IT si estende al software GST, al software di fatturazione e al software farmaceutico, coprendo l'intero orizzonte dei servizi IT per l'industria farmaceutica.

Sito web: espine.in

