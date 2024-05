Il sistema ERP Epicor è un software modulare specifico del settore utilizzato per gestire i processi aziendali a livello aziendale. Il software Epicor funziona bene per la gestione della contabilità e della finanza, delle risorse umane, dei clienti, della catena di fornitura, dell'inventario, della distribuzione e della gestione della produzione manifatturiera. Il software Epicor è disponibile in locale e come ERP cloud SaaS (pianificazione delle risorse aziendali). Epicor offre piattaforme di gestione aziendale come soluzioni ERP specifiche del settore. Epicor Software Corporation innova per incorporare le tecnologie più recenti nel sistema ERP. Ad esempio, Epicor utilizza l'Internet delle cose industriale (IIoT) per connettere macchine con sensori e PLC (controllori logici programmabili) in officina nel suo MES avanzato (software di esecuzione della produzione) che si integra perfettamente con il sistema ERP (e MRP) Epicor . Epicor fornisce software multicanale avanzato, incluso l'eCommerce, per i rivenditori.

Sito web: epicor.com

