La nostra esperienza nella fornitura di software ERP integrato, software di vendita al dettaglio e POS a migliaia di clienti fino ad oggi, li ha aiutati a raggiungere i loro obiettivi aziendali. Le soluzioni ERP sviluppate da LOGIC si caratterizzano per la loro flessibilità e scalabilità per favorire la crescita del business dei clienti nel futuro. Soluzioni economicamente vantaggiose progettate per esigenze e settori verticali specifici, aiutano le imprese di medie e grandi dimensioni ad affrontare i problemi, rivedere le prestazioni aziendali e assistere nel prendere decisioni strategiche per prosperare sui mercati. La nostra gamma assortita di software è sviluppata per laterali e campi diversificati di un'azienda. Invece di soluzioni generiche adatte a tutti, il nostro portafoglio comprende applicazioni software ERP specifiche del settore, del verticale e del modulo che sono disponibili in modo completo con una gamma di soluzioni LOGIC. Con sede a Mohali, Punjab, l'azienda ha una propria struttura operativa, filiali e partner associati in tutte le città metropolitane dell'India. Dotati di una flotta di professionisti eccezionalmente esperti e qualificati, siamo i pionieri nel fornire le migliori soluzioni sotto forma di ERP e software e applicazioni specifici per il settore verticale che colmano il divario tra negozi e sedi centrali, facilitando così l'accesso ai servizi reali. dati e informazioni temporali nelle varie fasi. Giustificando il Mantra LOGICO, le soluzioni e i servizi sono focalizzati su Inspire Markets e Aspire Businesses. Nell'arco di vent'anni progressivi, noi, come azienda, abbiamo costruito il meglio del settore con soluzioni aziendali alla pari per i nostri clienti. Siamo orgogliosi di stabilire la fiducia dei nostri stimati clienti e partner e di condividere la gioia del successo e dei risultati ottenuti con l'intera comunità associata a LOGIC ERP.

