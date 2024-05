QAD è un fornitore leader di soluzioni di produzione e catena di fornitura di prossima generazione nel cloud. Per avere successo in un mondo turbolento, dovendo affrontare interruzioni dell’offerta e fluttuazioni della domanda, i produttori e le catene di fornitura devono rispondere rapidamente ai cambiamenti e ottimizzare senza problemi l’agilità, l’efficienza e la resilienza per un servizio clienti efficace. QAD fornisce applicazioni adattive per abilitare queste imprese adattive. Fondata a Santa Barbara, in California, QAD ha clienti in 84 paesi in tutto il mondo. Migliaia di aziende hanno implementato soluzioni aziendali QAD tra cui pianificazione delle risorse aziendali (ERP), commercio digitale (DC), gestione delle relazioni con i fornitori (SRM), pianificazione della catena di fornitura digitale (DSCP), esecuzione del commercio e dei trasporti globali (GTTE), sistema di gestione della qualità aziendale (EQMS), forza lavoro connessa e intelligenza dei processi.

Sito web: qad.com

