Erpisto è una piattaforma ERP (Enterprise Resource Planning) basata sul cloud progettata per le imprese di medie e grandi dimensioni. Si rivolge a molteplici settori tra cui produzione, beni di consumo, istruzione e prodotti farmaceutici. Le caratteristiche principali includono contabilità, business intelligence, gestione delle relazioni con i clienti (CRM), risorse umane (HR), gestione dell'inventario, produzione e gestione della catena di fornitura (SCM). È dotato di una piattaforma di e-commerce che consente agli utenti di integrare il sistema con il proprio negozio online e il sistema punto vendita (POS) per i negozi fisici. Altre funzionalità includono la gestione finanziaria, il budget, la gestione delle vendite, la gestione dell'account, la gestione delle campagne, la gestione del magazzino, la gestione della produzione e la gestione dei processi. Consente agli utenti di gestire il flusso di lavoro e le risorse in un unico riquadro della finestra. Le funzionalità di business intelligence e analisi forniscono automazione dei processi, raccolta dati, analisi finanziarie e previsioni. È compatibile con i sistemi operativi Windows, Mac e Linux. Dispone inoltre di applicazioni mobili per dispositivi Android, iOS, Windows e Blackberry. Le opzioni di supporto includono knowledge base, e-mail e telefono.

Sito web: erpisto.com

