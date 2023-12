Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per SparkPlug su WebCatalog per Mac, Windows, Linux.

SparkPlug è una piattaforma di gestione degli incentivi alle vendite dei dipendenti per rivenditori specializzati, ristoranti e marchi di beni di largo consumo. SparkPlug si integra direttamente con i sistemi POS delle aziende fisiche per automatizzare praticamente ogni aspetto dell'implementazione e della scalabilità di un programma di incentivi. Il motore di incentivi, i pagamenti gestiti e gli strumenti di gestione delle promozioni commerciali di SparkPlug consentono a rivenditori e ristoranti di semplificare e automatizzare gli incentivi alle vendite sponsorizzati dai fornitori per i loro dipendenti in prima linea.

Sito web: sparkplug.app

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a SparkPlug. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.