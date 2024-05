OpenPro è leader nel software ERP (Enterprise Resource Planning) con licenza open source. Le soluzioni software ERP di OpenPro offrono un sistema di gestione flessibile, scalabile e completo di tutte le funzionalità per le piccole imprese e le grandi aziende. Il design modulare del sistema offre la massima flessibilità ai clienti. OpenPro può fungere da sistema contabile conveniente per piccole imprese e dispone di un software di contabilità completo per la produzione. OpenPro dispone delle funzionalità più aggiornate richieste per i software di e-commerce ed è anche un comprovato fornitore di software per la catena di fornitura. Negli ultimi 10 anni il software OpenPro è stato scritto in PHP open source, utilizzando un'architettura aperta (funziona su qualsiasi hardware e database SQL). Con le funzionalità avanzate di OpenPro come l'imaging di documenti; flussi di lavoro ecologici senza carta; codice a barre integrato; sistemi telefonici integrati; Lettura OCR di transazioni XML; e funzionalità multilingue e valutarie, abbiamo fatto risparmiare ai nostri clienti milioni di dollari in termini di efficienza operativa. Il software può essere distribuito come Software as a Service (SAAS), ASP o eseguito sul server. OpenPro offre soluzioni software aziendali per ogni azienda che cerca più valore e più funzionalità dalla propria soluzione software ERP.

Sito web: openpro.com

