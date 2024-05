CentralBOS

Noi di CBOS stiamo ridefinendo il significato di modernizzare i processi e i sistemi contabili creando un prezioso repository in tempo reale per i dati finanziari critici. Il nostro sistema ERP completo e basato su cloud fornisce moduli specializzati e integrati per funzioni aziendali critiche, tra cui: * Gestione delle scorte * Gestione finanziaria *CRM * Gestione degli ordini * Risorse umane e buste paga *Gestione del servizio sul campo La raccolta dei dati di queste operazioni aziendali e funzioni contabili in un'unica soluzione fornisce un sistema di registrazione affidabile per il tuo team, consentendo loro di prendere decisioni migliori con piena visibilità in ogni segmento dell'azienda. La soluzione ERP CBOS supporterà le tue esigenze contabili e operative con una tecnologia di nuova generazione che integra le migliori pratiche del settore per risultati ottimali.

Sito web: cbos.com

