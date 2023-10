Crush : Interactive stories est un jeu de simulation développé par RisingMeta. Vous décidez de l’aventure et de ses conditions. En jouant au jeu de fiction interactif Crush, vous entrerez dans un monde rempli d'histoires étranges et fascinantes. Dans chaque chapitre de chaque histoire belle et passionnante, vous avez la possibilité de décider quel chemin prendre. Un choix peut complètement changer le cours du récit, et chaque nouvel ensemble de choix donnera lieu à un récit particulier à celui qui les fait. En jouant à Crush, un tout nouveau jeu d'histoire visuelle vous permettra de découvrir des contes remplis de romance, d'aventure, de surnaturel et d'histoires d'amour. Vous pouvez vous faire passer pour l'une des dames du bureau et avoir une liaison avec votre séduisant patron. Vous pourriez vous transformer en chasseur de vampires et affronter des vampires séduisants mais potentiellement dangereux. Vous pouvez tomber amoureux d’un loup-garou même si vous êtes originaire de la campagne. Vous avez un contrôle total sur les choix que vous faites dans la vie, y compris sur les personnes avec qui vous passerez le reste de votre merveilleuse vie. Avec Crush : Hot Interactive Stories, un jeu de fiction interactif, vous pouvez sélectionner votre propre histoire dans un monde plein de possibilités sauvages et passionnantes. Vous avez le choix dans chaque chapitre de chaque histoire captivante et romantique. Jouez à Crush : histoires interactives en ligne en utilisant uniquement un navigateur Web sur un PC ou un mobile. Pas besoin de télécharger un jeu, commencez simplement à jouer à des jeux en ligne gratuitement, uniquement sur now.gg.

Site Web : now.gg

