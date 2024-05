Unit4 est une société de logiciels qui conçoit et fournit des logiciels d'entreprise et des applications ERP ainsi que des services professionnels associés pour les personnes travaillant dans des organisations de services, avec un accent particulier sur les secteurs des services professionnels, de l'éducation, des services publics et des organisations à but non lucratif. Elle possède des filiales et des bureaux dans 23 pays en Europe, en Amérique du Nord, dans la région Asie-Pacifique et en Afrique. La société est surtout connue pour sa suite People Experience, qui comprend Unit4 ERP, Unit4 Financials, Unit4 FP&A et Unit4 Talent Management. En 2015, Unit4 a annoncé un partenariat avec Microsoft pour créer des applications professionnelles autonomes sur le cloud Microsoft Azure. Le logiciel d'Unit4 est disponible dans des configurations cloud ou sur site, la prise en charge sur site prenant fin en décembre 2024. En 2020, la société a lancé un programme de partenariat mondial pour aider les partenaires à mettre en œuvre le logiciel Unit4. Les solutions de planification des ressources d'entreprise (ERP) de nouvelle génération d'Unit4 alimentent de nombreuses organisations de taille intermédiaire dans le monde, réunissant les capacités des finances, des achats, de la gestion de projet, des ressources humaines et de la planification et de l'administration pour partager des informations en temps réel et fournir de meilleures informations pour aider les organisations deviennent plus efficaces.

Site Web : unit4.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Unit4. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.