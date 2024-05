Microsoft a annoncé la sortie de Microsoft Entra, qui englobe toutes les fonctionnalités d'identité et d'accès de Microsoft. La famille Entra comprend Microsoft Azure Active Directory (Azure AD), ainsi que deux nouvelles catégories de produits : Cloud Infrastructure Entitlement Management (CIEM) et identité décentralisée. Les produits de la famille Entra contribueront à fournir un accès sécurisé à tout pour tous, en assurant la gestion des identités et des accès, la gestion des droits de l'infrastructure cloud et la vérification de l'identité. Microsoft Entra vérifiera tous les types d'identités et sécurisera, gérera et régira leur accès à n'importe quelle ressource. La nouvelle famille de produits Microsoft Entra : * Protégez l'accès à n'importe quelle application ou ressource pour n'importe quel utilisateur. * Sécurisez et vérifiez chaque identité dans des environnements hybrides et multi-cloud. * Découvrez et gérez les autorisations dans les environnements multi-cloud. * Simplifiez l'expérience utilisateur grâce à des décisions d'accès intelligentes en temps réel.

Site Web : entra.microsoft.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Microsoft Entra. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.