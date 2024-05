Tellma ERP est la solution ERP de nouvelle génération pour les entreprises. Conçu pour la flexibilité, la rentabilité et les performances nécessaires pour gérer les charges de travail de données de niveau entreprise. Tellma ERP est le produit d'années de recherche et de développement, c'est une solution révolutionnaire qui a résolu le problème le plus difficile de l'industrie : comment concevoir un système ERP capable de gérer les charges de travail de données massives des entreprises de niveau 2 ainsi que de tous leurs règles commerciales, exigences et processus personnalisés sans augmenter les coûts de mise en œuvre de manière disproportionnée. Avec Tellma ERP, les utilisateurs profitent des dernières tendances en matière de normes Web modernes, de technologie de base de données et d'architecture logicielle, gracieuseté de Microsoft et de Google. Tellma ERP utilise des modèles tels que les applications à page unique (SPA), les applications Web progressives et la mise en cache des techniciens de service pour obtenir un temps de démarrage instantané et une navigation fluide. Tellma ERP obtient des scores parfaits sur l'outil d'analyse comparative Google Lighthouse pour les sites Web, surpassant d'autres logiciels ERP comme Odoo, ERPNext et Microsoft Dynamics. Tellma ERP propose des mises en œuvre progressives et des options de déploiement flexibles, notamment un modèle d'hébergement SaaS fourni par le meilleur fournisseur de cloud Microsoft Azure. Tellma ERP peut également être auto-hébergé dans le cloud ou sur un serveur LAN local. Quelle que soit la stratégie d’une organisation, Tellma peut concevoir une option adaptée.

Site Web : tellma.com

