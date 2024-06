Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

Kasookoo est une solution de téléphonie professionnelle basée sur le cloud. Au lieu d'avoir plusieurs lignes téléphoniques et téléphones de bureau, Kasookoo est une application basée sur votre mobile et/ou ordinateur de bureau avec une réceptionniste virtuelle, un routage et un transfert d'appels, des conférences téléphoniques et des appels internationaux bon marché. Cela permet à l'utilisateur de gérer toute une équipe d'employés via ses téléphones mobiles existants et permet à l'équipe de bénéficier d'appels sortants illimités vers le Royaume-Uni, les États-Unis et le Canada.

Site Web : kasookoo.com

