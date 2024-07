Interactions fournit des assistants virtuels intelligents (IVA), qui sont des outils basés sur l'IA qui améliorent la communication entre les entreprises et les consommateurs. Leur technologie combine l’intelligence artificielle et la compréhension humaine pour créer des interactions engageantes et efficaces. L'objectif principal de l'IVA d'Interactions est d'améliorer l'expérience client et de rationaliser les processus de communication. L'IVA d'Interactions est conçue pour gérer un large éventail de tâches, permettant aux entreprises d'optimiser leurs efforts d'engagement client. Il peut aider au service client, en garantissant que les demandes et les problèmes sont traités efficacement. L'IVA est également capable de garantir la conformité PCI, garantissant ainsi la sécurité des informations financières sensibles. De plus, il peut gérer le service client sur les réseaux sociaux, permettant aux entreprises d'interagir efficacement avec les clients sur les plateformes de médias sociaux. L'une des caractéristiques clés de l'IVA d'Interactions est sa capacité à comprendre et à communiquer à un niveau humain. Cela signifie que les clients peuvent interagir naturellement avec l'IVA, en utilisant leurs propres mots et sans être limités par des barrières linguistiques ou des requêtes compliquées. L'IVA reflète également la personnalité de la marque de l'entreprise, permettant une expérience client personnalisée et cohérente. De plus, l'IVA d'Interactions peut automatiser des tâches transactionnelles ou basées sur les données, permettant ainsi aux agents humains de se concentrer sur des problèmes plus complexes qui nécessitent une attention personnelle. Cela améliore la productivité des agents et crée un environnement de travail plus positif pour les employés. Dans l'ensemble, l'assistant virtuel intelligent d'Interactions offre aux entreprises la possibilité d'améliorer la communication avec les clients, d'optimiser les ressources de main-d'œuvre, d'améliorer l'expérience client et de rationaliser leurs opérations.

