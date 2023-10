IKEA ( eye-KEE-ə, suédois : [ɪˈkêːa]) est un groupe multinational suédois situé aux Pays-Bas qui conçoit et vend des meubles prêts à assembler, des appareils de cuisine et des accessoires pour la maison, entre autres biens utiles et occasionnellement des services à domicile. Fondée en Suède en 1943 par Ingvar Kamprad, 17 ans, IKEA est le plus grand détaillant de meubles au monde depuis 2008. Selon l'indice Bloomberg des milliardaires, en janvier 2018, Kamprad était la huitième personne la plus riche du monde, avec un valeur nette de 58,7 milliards de dollars américains. Le nom de l'entreprise est un acronyme composé des initiales du fondateur (Ingvar Kamprad) et de celles d'Elmtaryd, la ferme familiale où il est né, et du village voisin d'Agunnaryd (sa ville natale du Småland, dans le sud de la Suède). L'entreprise est connue pour ses designs modernistes pour différents types d'appareils et de meubles, et son travail de décoration intérieure est souvent associé à une simplicité respectueuse de l'environnement. En outre, l'entreprise est connue pour l'attention qu'elle porte au contrôle des coûts, aux détails opérationnels et au développement continu de produits, ce qui a permis à IKEA de baisser ses prix de deux à trois pour cent en moyenne. L'entreprise est une société privée appartenant à Inter IKEA Systems B.V., enregistrée aux Pays-Bas et contrôlée par les fils de son fondateur Ingvar Kamprad. Le groupe IKEA a une structure d'entreprise complexe qui, selon les députés européens, a été conçue pour éviter plus d'un milliard d'euros d'impôts sur la période 2009-2014. Elle est contrôlée par plusieurs fondations basées aux Pays-Bas et au Liechtenstein. En juin 2019, il y avait 433 magasins IKEA en activité dans 52 pays et au cours de l'exercice 2018, 38,8 milliards d'euros (44,6 milliards de dollars américains) de produits IKEA ont été vendus. Le site Web d'IKEA contient environ 12 000 produits et les sites Web d'IKEA ont reçu plus de 2,1 milliards de visiteurs entre septembre 2015 et août 2016. L'entreprise est responsable d'environ 1 % de la consommation mondiale de bois de produits commerciaux, ce qui en fait l'un des plus grands utilisateurs. de bois dans le secteur de la vente au détail. La plupart des magasins IKEA appartiennent à INGKA, une société holding contrôlée par la Fondation Stichting INGKA, l'une des 40 fondations les plus riches au monde. INGKA a perçu 90 % des revenus d'IKEA en 2018.

Site Web : ikea.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à IKEA. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.