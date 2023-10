Montblanc est un fabricant et distributeur allemand de produits de luxe, fondé à Berlin en 1906 et actuellement basé à Hambourg. L'entreprise est surtout connue pour ses stylos de luxe et conçoit et distribue également des sacs, de la petite maroquinerie et des montres. Depuis 1993, Montblanc fait partie du groupe suisse Richemont.

Site Web : montblanc.com

