Louis Vuitton Malletier, communément appelé Louis Vuitton, est une maison et une entreprise de mode de luxe française fondée en 1854 par Louis Vuitton. Le monogramme LV de la marque apparaît sur la plupart de ses produits, allant des sacs de luxe et de la maroquinerie au prêt-à-porter, en passant par les chaussures, les montres, les bijoux, les accessoires, les lunettes de soleil et les livres.

Site Web : louisvuitton.com

