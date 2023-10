Yves Saint Laurent SAS, également connu sous le nom de Saint Laurent et YSL, est une maison de couture de luxe française fondée en 1962 par Yves Saint Laurent et son associé Pierre Bergé. L'entreprise est spécialisée dans la haute couture, le prêt-à-porter, les accessoires en cuir et les chaussures. Sa ligne de cosmétiques, YSL Beauty, appartient à L'Oréal.

Site Web : ysl.com

