Dolce & Gabbana, également connue sous les initiales D&G, est une maison de couture de luxe italienne fondée en 1985 à Legnano par les designers italiens Domenico Dolce et Stefano Gabbana. La maison est spécialisée dans le prêt-à-porter, les sacs à main, les accessoires et les cosmétiques et concède son nom et sa marque à Luxottica pour les lunettes.

Site Web : dolcegabbana.com

