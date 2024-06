La plateforme primée Cyara CX Assurance aide les entreprises à accélérer le développement de l'expérience client, à accroître la qualité sur tous les canaux numériques et vocaux et à assurer les parcours clients de bout en bout. La plateforme Cyara prend en charge l'ensemble du cycle de vie du développement logiciel pour l'expérience client, de la conception aux tests fonctionnels et de régression, en passant par les tests d'acceptation des utilisateurs, les tests de charge et le suivi de la production. Nous testons du point de vue du client, en veillant à ce que vous identifiiez les problèmes qui ont un impact sur l’expérience client à travers l’ensemble complexe de technologies utilisées pour offrir cette expérience. www.cyara.com Avantages de la plate-forme d'assurance CX Plate-forme unique Gérez la gamme complète des besoins de développement et d'assurance CX, de la conception à la surveillance. Effectuer la conception CX, la découverte CX, les tests de régression fonctionnelle, les tests de performances, la surveillance et le dépannage. Travaillez à partir d'un environnement collaboratif qui capture les conceptions et les tests, permettant à tous les membres de l'équipe de partager et de réutiliser des scripts et des données entre les fonctions. Productivité maximale Maximisez la productivité avec une automatisation complète. Découvrez automatiquement le CX existant, créez et gérez automatiquement des scripts de test, effectuez une création de scripts de test facile à utiliser, réutilisez les scripts de test sur tous les types de tests et réutilisez les données de test dans tous les scénarios de test et campagnes. Cyara utilise l'automatisation des processus robotiques (RPA) comme robots pour générer automatiquement des milliers d'interactions clients afin de simuler un contact client réel. La solution la plus complète Répondez aux besoins les plus larges en matière d'assurance CX en garantissant des parcours clients omnicanaux complets, du libre-service au service assisté par agent, en passant par le bureau de l'agent. Testez la plus large gamme de canaux numériques et vocaux, notamment SVI, chat, SMS, e-mail et autres. Permet Agile et DevOps Accélérez le développement et améliorez la qualité en activant les pratiques Agile et DevOps. Déplacez-vous vers la gauche en générant des cas de test dès la phase de conception. Favorisez la collaboration grâce à la visualisation et à des fonctionnalités habilitantes conçues pour différentes équipes.

Site Web : cyara.com

