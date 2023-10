Too Many Ninjas ist ein Action-Arcade-Spiel von Bennett Foddy. Spielen Sie als Katana-Krieger während eines Ninja-Hinterhalts. Sie können Ihren Charakter nicht bewegen, aber Sie können Ihr Schwert frei bewegen. Benutze die Pfeiltasten, um ankommende Shuriken abzuwehren und herannahende Ninjas zu zerschneiden, ohne verletzt zu werden. Mit der Zeit werden die Ninjas immer ausdauernder, sodass das Spiel immer schwieriger wird. Versuchen Sie, die Highscores Ihrer Freunde zu übertreffen und „Too Many Ninjas“ mit ihnen zu teilen! Benutzen Sie die Pfeiltasten, um Ihr Katana in die Richtung eines eingehenden Angriffs zu bewegen. Katana bewegen – Pfeiltasten „Too Many Ninjas“ wurde von Bennett Foddy erstellt. Spielen Sie ihr anderes Puzzlespiel auf Poki: Get On Top

Website: poki.com

