Pole Riders ist ein Geschicklichkeitsspiel, bei dem Ihr Ziel darin besteht, einen Stabhochsprung zu machen und einen über Ihrem Kopf schwebenden Ball in die gegnerische Burg zu werfen. Spieler 1 verwendet die WASD-Tasten, um seinen Charakter zu steuern, und Spieler 2 verwendet die Pfeiltasten, um seinen Charakter zu steuern. Wenn Sie links bzw. rechts drücken, laufen sie nach links bzw. rechts. Durch Drücken nach oben und unten wird die Stange, die sie halten, im Verhältnis zur Blickrichtung angehoben oder abgesenkt. Das ultimative Ziel des Spiels besteht darin, den Ball in die Mitte zum gegnerischen Tor zu schlagen. Hast du das Zeug dazu, der Letzte zu sein, der über der Erde steht? Teilen Sie das Spiel mit Ihren Freunden, um den Spaß zu vervielfachen! Spieler 1 verwendet WASD, um seinen Charakter zu steuern, und Spieler 2 verwendet die Pfeiltasten, um seinen Charakter zu steuern. Pole Riders wurde von Bennett Foddy erstellt. Spielen Sie ihre anderen legendären Spiele auf Poki: Get On Top, Too Many Ninjas, GIRP, QWOP und Little Master Cricket

Website: poki.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit Pole Riders verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.