Little Master Cricket ist ein Sportspiel, bei dem Sie Ihre Schlagfähigkeiten trainieren. Ausgestattet mit einer Ragdoll-Physik-Engine und einem einzigartigen Steuerungsschema, das Ihnen die direkte Kontrolle über den Schläger gibt, bietet Little Master Cricket die Wahl, entweder defensiv zu spielen und ein Ausscheiden zu vermeiden oder sich auf den Weg zu einem schnellen Jahrhundert zu machen. Schwingen Sie den Schläger, um den Ball in Richtung der gestreiften Punktezonen zu schlagen, aber vermeiden Sie es, ihn in die gelb-schwarzen Zonen zu schicken, wo Sie gefangen werden! Um zum Weltmeister erklärt zu werden und sich den Titel „Kleiner Meister“ zu verdienen, sind gute Konzentration und Geschicklichkeit erforderlich! Teilen Sie das Spiel mit Ihren Freunden, um den Spaß zu vervielfachen! Schwingen Sie den Schläger, um den Ball in Richtung der gestreiften Wertungszonen zu schlagen, aber vermeiden Sie es, ihn in die gelb-schwarzen Zonen zu schicken, wo Sie gefangen werden. Verteidigen Sie Ihre Stümpfe!Little Master Cricket wurde von Bennett Foddy entwickelt. Spielen Sie ihre anderen legendären Spiele auf Poki: Get On Top, Too Many Ninjas, GIRP, QWOP und Pole Riders

Website: poki.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit Little Master Cricket verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.