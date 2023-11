Get on Top ist ein 2-Spieler-Kampfspiel von Bennett Foddy. Ringen Sie mit Ihrem Freund und versuchen Sie, dessen Köpfe auf den Boden zu schlagen, um die Runde zu gewinnen. Verwenden Sie die Bewegungstasten zum Springen, Drücken und Ziehen, um auf den anderen Kämpfer zu gelangen. Sie können Ihr Gewicht nach hinten, vorne und oben verlagern. Tun Sie alles, damit Ihr Nacken und Rücken den Boden berühren. Die erste Person, die 11 Punkte erzielt, gewinnt das Spiel. Bewegen – WASD-Tasten Bewegen – Pfeiltasten „Get on Top“ wurde von Bennett Foddy erstellt. Dies ist ihr erstes Spiel auf Poki.

Website: poki.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit Get On Top verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.