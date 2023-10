A Cat Story ist ein Stealth-Spiel von Cute Army. Spielen Sie als Kim, die die Mission hat, die Cuties im Haus zu retten. Öffne die leuchtenden Schubladen und Schränke, um deine süßen kleinen Kerle zu finden, und lass sie dir zurück in die Sicherheit deines Zimmers folgen. Wenn Sie Rot sehen, rennen Sie so schnell wie möglich in die entgegengesetzte Richtung! Sie können Fähigkeiten und Upgrades freischalten und der Beste bei der Rettung kleiner Tiere werden. Probieren Sie A Cat Story aus. Achte darauf, dass du keinen Freund zurücklässt!Bewegen – WASD oder PfeiltastenStrich – Linke Umschalttaste (zuerst freischalten)Rauchbombe – Q oder X (zuerst freischalten)Pause – PA Cat Story wurde von Cute Army erstellt. Dies ist ihr erstes Spiel auf Poki!

Website: poki.com

