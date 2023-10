Dual Cat ist ein Puzzle-Plattformspiel, in dem Sie eine Katze sind, die in einem mysteriösen Labor voller Hindernisse nach ihrem katzenartigen Begleiter sucht. Nachdem Sie von einer Gruppe mysteriöser Roboter entführt wurden, müssen Sie Ihre neuen Kräfte nutzen, um am Leben zu bleiben und der gefährlichen Einrichtung zu entkommen, die voller Roboter und Maschinen ist, die versuchen, Sie einzusperren. Um ein Level zu beenden, musst du die Sterne einsammeln und dann den Fisch einsammeln. Sie haben die Macht, sehr effizient tot zu spielen. Nutzen Sie diese Kraft, um vorübergehend unbesiegbar zu sein, wenn Sie sich in einer gefährlichen Situation befinden – die angreifenden Feinde werden einfach durch Sie hindurchgehen, als wären Sie ein Geist. Aber es gibt einen Haken: Man kann sich nicht bewegen, wenn man tot spielt. Stellen Sie daher sicher, dass Sie diese Kraft deaktivieren, sobald die Gefahr vorüber ist, und machen Sie schnell weiter. Stellen Sie außerdem sicher, dass Sie jeden Winkel erkunden und in jedem Level alle drei Sterne sammeln, um den Spezialfall freizuschalten. Kannst du jedes Level in Dual Cat beenden? Bewegen – A/D oder Pfeiltasten links/rechts. Energie nutzen/deaktivieren – FRestart – RDual Cat wurde von Seal Unicorn Games erstellt. Dies ist ihr erstes Spiel auf Poki! Sie können Dual Cat kostenlos auf Poki spielen. Dual Cat kann auf Ihrem Computer und mobilen Geräten wie Telefonen und Tablets gespielt werden.

Website: poki.com

