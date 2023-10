Puffy Cat 2 ist die Fortsetzung des 2D-Puzzlespiels von Indiesoft. Ihr liebster Katzenfreund ist zurück! Diesmal in einem ganz neuen ägyptischen Stil. Lass alle Ballons in einem Level platzen, indem du die Plattformen entfernst. Achte aber auf das richtige Timing. Es gibt einen tollen neuen Shop, in dem Sie Anpassungsoptionen für Ihre Katze freischalten können. Und ja, Sie können die Katze streicheln! Finden Sie den Glückssarkophag oder geheime Gräber, um weitere unverschließbare Gegenstände zu erhalten. Du hast sogar große Beschwörungskräfte. Wenn Sie nicht weiterkommen, lassen Sie die Marienkäfer die Arbeit machen. Schaffst du es, jedes Level zu beenden? Entferne das Hindernis – Tippe mit deinem Finger oder klicke mit der linken Maustaste. Puffy Cat 2 wurde von Indiesoft, einem Spieleentwicklungsunternehmen mit Sitz in Weißrussland, entwickelt. Dies ist nach Puffy Cat und Mahjong Cards ihr drittes Spiel auf Poki!

Website: poki.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit Puffy Cat 2 verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.