CircloO 2 ist die offizielle Fortsetzung von CircloO, einem schönen Geschicklichkeitsspiel, bei dem Sie die Kontrolle über einen Ball in einem größeren Kreis haben. Genau wie beim Vorgänger versuchen Sie, in den kleinen Kreis zu gelangen, um zum nächsten Abschnitt des Levels zu gelangen. Nutzen Sie Ihre Geschwindigkeit, um Hindernisse zu überwinden und Ihr Ziel zu erreichen. Das Spiel bietet 24 brandneue Level! Alle Level stellen dir neue Hindernisse in den Weg. Beherrsche den Ball gekonnt und nutze deinen Schwung! Versuchen Sie, Ihre eigene Zeit zu schlagen, indem Sie die Level mehrmals abschließen. Das Spiel bietet außerdem einen brandneuen schönen Soundtrack von Stijn Cappetijn. Kannst du CircloO 2 schlagen und in jedem Level die beste Zeit erreichen? Steuerung: Bewegen – W/A/S/D oder Pfeiltasten. Über den Ersteller: Florian van Strien hat die CircloO-Serie erstellt. Er ist ein erfahrener niederländischer Entwickler mit Spielen wie dem Original CircloO und The Final Earth 2, die beide auf Poki spielbar sind.

Website: poki.com

