CircloO ist ein Puzzlespiel, bei dem Sie einen Ball in einem großen Kreis steuern. Sie müssen den Ball im Kreis rollen, um das Level zu beenden. In circloO müssen Sie den Schwung nutzen, um die Schwerkraft zu bekämpfen. Rollen Sie hin und her und versuchen Sie, über die runden Hindernisse auf Ihrem Weg zu springen. Jedes Level besteht aus mehreren Teilen und jeder neue Teil vergrößert das Level! Die Spiele sparen die Zeit, die Sie zum Abschließen eines Levels benötigen. Wenn Sie also ein Level wiederholen, wird Ihre beste Zeit (und die beste Zeit pro Teil) in der oberen linken Ecke angezeigt. Auf diese Weise können Sie versuchen, Ihre eigenen Zeiten zu unterbieten und für jedes Level einen neuen Rekord aufzustellen. Das Spiel umfasst 20 Level, von denen 6 als schwierig eingestuft sind. Das Spiel verfügt außerdem über einen schönen Soundtrack, der Ihnen hilft, in schwierigen Levels ruhig und gefasst zu bleiben. Kannst du alle Level meistern und ein CircloO-Meister werden? Bewegen – W/A/S/D oder PfeiltastenCircloO wurde vom niederländischen Entwickler Florian van Strien erstellt.

Website: poki.com

