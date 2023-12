Traffic Escape!

Verkehrsflucht! ist ein Logik-Puzzlespiel, bei dem Sie als Verkehrsleiter spielen. Die Straßen sind komplett gesperrt und es liegt an Ihnen, den Verkehr wieder in Gang zu bringen. Auf jedem Auto ist ein Pfeil abgebildet, der Ihnen sagt, wohin das Auto fahren möchte. Wählen Sie die Autos in der richtigen Reihenfolge aus und lösen Sie den Stau! Es gibt jede Menge Level zu spielen, darunter auch einige besonders schwierige Boss-Level. Es gibt auch ein Level-Rennen, bei dem Sie gegen vier andere antreten, um Levels so schnell wie möglich abzuschließen. Gewinnen Sie das Rennen und Sie erhalten einen epischen Preis! Können Sie die Staus lösen und zum Helden der Autobahn werden?

Website: poki.com

