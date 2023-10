Mad Cars Racing and Crash ist ein 3D-Autosimulationsspiel, in dem Sie Ihr Fahrkönnen auf 12 einzigartigen Rennstrecken unter Beweis stellen müssen. Treten Sie gegen Bots an und sammeln Sie Sterne für den erfolgreichen Abschluss von Rennen. Mit deinen Sternen kannst du neue Fahrzeuge freischalten. Zusätzlich zu Ihren Sternen können Sie Geld verdienen, das Sie für die Anpassung und Verbesserung Ihres Autos ausgeben können, damit es besser zu Ihrem Spielstil passt. Es gibt 35 Fahrzeuge, 60 Rennstrecken, einen Zwei-Spieler-Modus, einen freien Fahrbereich und einen Schlachtfeldbereich. Sie können einen Panzerwagen, einen Lastwagen, ein Feuerwehrauto, einen Monstertruck, Rennwagen, eine Arbeitsmaschine und vieles mehr verwenden. Vergessen Sie nicht, Nitro zu aktivieren, um zu beschleunigen und alles zu tun, um das Rennen zu gewinnen! Hast du das Zeug zum besten Fahrer der Stadt? Mad Cars Racing and Crash wurde von AYN Games entwickelt. Sie machen realistische 3D-Renn- und Fahrspiele. Spielen Sie ihr anderes Spiel auf Poki: Cyber ​​Cars Punk Racing

Website: poki.com

