Real Simulator: Monster Truck ist ein 3D-Simulationsspiel, in dem Sie Monstertrucks auf verschiedenen Karten fahren können. Genießen Sie den Nervenkitzel realistischen Fahrens in einer offenen Weltumgebung. Es gibt 10 Monstertrucks und 4 Karten: Wald, Wüste, Hügel und Mond. Es gibt auch einen Rennmodus, um mit der KI zu konkurrieren, und einen Stunt-Modus, um Monstertrucks auf fantastischen Straßen zu fahren. Es gibt jeweils 12 Level im Renn- und Stuntmodus, also insgesamt 24. Das verdiente Geld geben Sie für den Kauf neuer Autos und die Verbesserung bestehender Autos aus. Worauf wartest du? Steigen Sie in einen Monstertruck und beweisen Sie Ihr fahrerisches Können! Real Simulator: Monster Truck wurde von AYN Games erstellt. Sie machen realistische 3D-Renn- und Fahrspiele. Spielen Sie ihre anderen Spiele auf Poki: , , und Cyber ​​Cars Punk Racing. Sie können Real Simulator: Monster Truck kostenlos auf Poki spielen. Real Simulator: Monster Truck ist derzeit nur auf Ihrem Computer spielbar.

