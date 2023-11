Real Cars in City ist ein 3D-Simulationsspiel, in dem Sie Ihr Fahrkönnen auf verschiedenen einzigartigen Rennstrecken unter Beweis stellen müssen. Treten Sie gegen künstliche Intelligenz oder Freunde an und sammeln Sie Sterne für den erfolgreichen Abschluss von Rennen. Mit deinen Sternen kannst du coole neue Autos freischalten. Zusätzlich zu Ihren Sternen können Sie Geld verdienen, das Sie für die Anpassung und Verbesserung Ihres Autos ausgeben können, damit es besser zu Ihrem Spielstil passt. Es gibt viele beeindruckende Fahrzeuge, einen Zwei-Spieler-Modus, einen freien Fahrbereich und sogar einen Schlachtfeldbereich mit Hot Pursuit. Stellen Sie sicher, dass Sie die Nebenquests abschließen, um zu sparen und Ihr Traumauto zu kaufen! Hast du das Zeug zum besten Fahrer der Stadt? Real Cars in City wurde von AYN Games entwickelt. Sie machen realistische 3D-Renn- und Fahrspiele. Spielen Sie ihre anderen Spiele auf Poki: Cyber ​​Cars Punk Racing. Sie können Real Cars in City kostenlos auf Poki spielen. Real Cars in City ist derzeit nur auf Ihrem Computer spielbar.

