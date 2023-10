2 Player City Racing 2

2 Player City 2 Racing ist ein 3D-Autorennspiel von Brain Software. Treten Sie auf den Straßen der weitgehend verlassenen Stadt gegen andere Rennfahrer an. Sammeln Sie auf Ihrem Weg Münzen, um neue, coolere Fahrzeuge zu kaufen, wie einen faszinierenden Sportwagen oder einen riesigen Müllwagen, und versuchen Sie, ein Rennen nach dem anderen zu gewinnen. Wenn Sie der Gedanke, mit hoher Geschwindigkeit durch die Stadt zu fahren, begeistert, simulieren Sie dieses Gefühl im 2-Spieler-Stadtrennen! Kannst du alle deine Gegner bis zur Ziellinie schlagen und dabei zusehen, wie sie deinen Staub fressen?Fahrt – PfeiltastenSpezial – LeertasteZurücksetzen – RFahren – ESDF-TastenSpezial – LinksverschiebungZurücksetzen – M2-Spieler City Racing 2 wurde von Brain Software erstellt. Spielen Sie ihre anderen Gelegenheitsspiele auf Poki: Fortride: Open World, 2 Player City Racing, Just Park It 12, Extreme Off Road Cars und Car Drift Racers 2

