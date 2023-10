Monster Truck Shadow Racer ist ein Rennspiel, bei dem die Bühne in Dunkelheit gehüllt ist. Überwinde alle Hindernisse und Gegner, um das Rennen zu gewinnen. Vergessen Sie nicht, sich alle Treibstoffkisten zu schnappen und stellen Sie sicher, dass Sie Drehungen ausführen, um zusätzliche Punkte zu erhalten! Es gibt über 30 Level im Spiel und vier neue Trucks zum Freischalten. Klingt schon spannend? Sie wissen, was man über Truck-Rennen sagt: Je geringer die Helligkeit, desto größer die Spannung! (Das sagen sie nicht, wir haben es einfach erfunden.) Bewegen – W/S oder Pfeiltasten Bremsen – Leertaste Boost – Linksverschiebung Monster Truck Shadow Racer wurde von BrainSoftware erstellt. Schauen Sie sich ihre anderen Spiele Fortride: Open World, Car Drift Racers 2, Extreme Off Road Cars 3: Cargo, Just Park It 11 und 2 Player City Racing auf Poki an!

Website: poki.com

