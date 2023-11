Just Park It 12 ist der zwölfte Teil der klassischen Parkserie. Fahren Sie mit einem riesigen LKW durch enge Straßen voller Hindernisse und dichtem Verkehr. Fahren Sie durch den Verkehr, ohne mit dem LKW einen Unfall zu verursachen, parken Sie an der richtigen Stelle und absolvieren Sie alle sorgfältig gestalteten Strecken, die realen Situationen ähneln. Können Sie beweisen, dass Sie der Beste im Einparken von Fahrzeugen sind? Spielanleitung: Parken Sie Ihr Fahrzeug, ohne Ihre gesamte Gesundheit zu verlieren. Bremse – Leertaste Antrieb – PfeiltastenÜber den Ersteller:Just Park It 12 wurde von Brain Software erstellt. Schauen Sie sich ihre anderen Spiele auf Poki an: Fortride: Open World, Extreme Off Road Cars, Monster Truck Shadow Racer, 2 Player City Racing, Extreme Off Road Cars 3: Cargo und Just Park It 11.

Website: poki.com

