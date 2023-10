Burnout Extreme Drift 2 ist ein 3D-Autorennspiel von Brain Software. Erleben Sie den Nervenkitzel, Vollgas zu geben und auf verschiedenen Strecken an verschiedenen Orten zu driften. Wettbewerbe in diesem Spiel helfen Ihnen, Geld zu verdienen, das Sie dann ausgeben können, um neuere und bessere Autos zu kaufen. Arbeite hart, um die herausfordernden Strecken zu meistern und der Drift-Weltmeister zu werden. Ihr Bedürfnis nach Geschwindigkeit wird mit Burnout Extreme Drift 2 gestillt. Fahren – WASD oder Pfeiltasten, Bremse – Leertaste. Burnout Extreme Drift 2 wurde von Brain Software erstellt. Spielen Sie ihre anderen Autospiele auf Poki: 18 Wheeler Cargo Simulator 2, Fortride: Open World, 2 Player City Racing 2, 2 Player City Racing, Just Park It 12, Extreme Off Road Cars und Car Drift Racers 2

