Car Drift Racers 2 ist ein Top-Down-Rennspiel, bei dem Driften im Vordergrund steht. Achten Sie darauf, in den Kurven zu driften und Ihre Gegner zu überholen! Kannst du in Car Drift Racers 2 in jedem Level den ersten Platz belegen? Steuerung: Fahrt – WASD und Pfeiltasten, Bremse – Leertaste. Über den Ersteller: Car Drift Racers 2 wurde von Brainsoftware erstellt. Sie sind hier auf Poki für ihre tollen Fahrzeugspiele bekannt!

Website: poki.com

