Dead Paradise: Race Shooter ist ein apokalyptisches Autospiel, in dem Sie Ihre Feinde erschießen müssen. Fahre und schieße gleichzeitig auf deine Feinde, um das Level zu beenden! Ihr Ziel ist es nicht nur, das Rennen zu beenden, sondern es zu überleben. Ihre Feinde werden Sie in allen möglichen Fahrzeugen verfolgen. Schließe das Level ab und verdiene Münzen, um dein Auto in der Garage aufzurüsten. Es gibt Raketen-Upgrades, Panzerungs-Upgrades, Motor-Upgrades und Treibstoff-Upgrades zum Freischalten, die Ihren Schaden, Ihre Gesundheit und Ihre Geschwindigkeit erhöhen. Es gibt sogar andere fantastisch aussehende Fahrzeuge, die Sie kaufen können. Besuchen Sie den Saloon im Hauptmenü, um neue Missionen zu erhalten, oder drücken Sie auf der Karte, um eine Mission auszuwählen und nach der Rückkehr Ihre Belohnungen einzusammeln. zur Heimatbasis. Darüber hinaus gibt es tägliche Missionen, die Sie abholen können, indem Sie auf den Mann klicken, der am Feuer sitzt. Diese täglichen Missionen bringen Ihnen einige zusätzliche Belohnungen. Wenn Sie eine schnelle Lösung wünschen, drücken Sie im Hauptmenü auf die Kamera, um Gold oder Treibstoff zu erhalten, oder öffnen Sie die tägliche Beutetruhe. Stellen Sie sicher, dass Sie alle Ihre Münzen und Ausrüstungsgegenstände verwenden, um Ihr Auto zu verbessern, damit Sie eine bessere Chance haben, es bis zum Ziel zu schaffen. Kannst du in Dead Paradise: Race Shooter überleben? Beschleunigen – Pfeil nach oben. Verlangsamen – Pfeil nach unten. Raketen abfeuern – x. Schussrichtung anpassen – z. Nitro – Weltraum. Dead Paradise: Race Shooter wurde von Smokoko erstellt. Sie sind bekannt für ihre tollen Autospiele wie die Mad Day-Reihe, zu der Mad Day und Mad Day 2 gehören, sowie Monsters' Wheels Special und Mad Truck Challenge Special in Monster Truck Games.

Website: poki.com

