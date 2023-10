Panda: Bubble Shooter ist ein von LAK Games entwickeltes Blasenschieß-Puzzlespiel. In diesem Spiel bist du der Vater vieler kleiner Pandas und musst sie retten, indem du alle Level voller bunter Blasen meisterst. Nutze deine Zielfähigkeiten, um die passenden Blasen zum Platzen zu bringen, und nutze die verschiedenen Arten von Power-Ups, die dir auf deinem Weg helfen. Verdienen Sie Münzen, Power-Ups, Schatztruhen und tägliche Belohnungen und spielen Sie sogar das Minispiel „Wheel of Fortune“, um Ihr Abenteuer interessanter zu gestalten. Die goldene Regel der Elternschaft besagt, dass Ihre Kinder nicht in einer Blase bleiben dürfen, also machen Sie weiter und platzen Sie sie! Halten Sie die linke Maustaste oder Ihren Finger gedrückt, um zu zielen, und lassen Sie sie los, um zu schießen. Kombiniere drei oder mehr gleichfarbige Blasen, um sie zum Platzen zu bringen. Nutzen Sie die Hilfe des Long Arrow Booster-Power-Ups, um die schwierigsten Stellen zu räumen. Panda: Bubble Shooter wurde von LAK Games entwickelt. Spielen Sie ihre anderen Spiele auf Poki: Like a King und Bubble Shooter

Website: poki.com

