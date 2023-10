Bubble Shots ist ein klassisches Arcade-Geschicklichkeitsspiel, bei dem es darum geht, so viele Blasen wie möglich abzuschießen und verschwinden zu lassen. Zielen und schießen Sie auf Blasen und bilden Sie Gruppen aus mehr als drei gleichfarbigen Blasen, um sie zum Platzen zu bringen! Nutze erstaunliche Power-Ups wie spezielle Blasen und Bomben, um die Bühne schneller zu räumen. Und denken Sie daran: Die Zeit läuft! Zeigen Sie mit der Maus in die Richtung, in die Sie schießen möchten, und stapeln Sie die Blasen in Gruppen von mindestens 3 gleichfarbigen Blasen. Zeigen Sie auf die Blase – halten Sie die linke Maustaste gedrückt und schießen Sie – lassen Sie die linke Maustaste los. Blasenschüsse werden erstellt von Bekho-Team. Schauen Sie sich einige ihrer anderen Spiele Golf Champions und Bowling Stars auf Poki an!

Website: poki.com

