Fortride: Open World ist ein Autospiel, in dem Sie frei herumfahren und vor Ihnen Straßen und Rampen bauen können. Es gibt viel zu entdecken und zu bauen auf der Welt. Schauen Sie sich unbedingt auch andere Fahrzeuge an, die Sie nutzen können! Bauen Sie eine Rampe auf und machen Sie in der Luft ein paar tolle Tricks! Steuerung: Bewegen – Pfeiltasten Boost – Leertaste Auto wechseln – L-Umschalttaste + Pfeiltasten Straßen bauen – Q + WASD zur Auswahl des Straßentyps + Platz zum Bauen Über den Ersteller: Fortride: Open World wurde von Brainsoftware erstellt. Sie sind bekannt für ihre Fahrzeugspiele wie Park It, Parking Fury, Off-Road Cargo und andere Serien!

Website: poki.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit Fortride: Open World verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.