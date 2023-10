Extreme Off Road Cars ist ein herausforderndes 4x4-Erlebnis, bei dem Sie Ihre Fahrkünste auf unebenem und holprigem Gelände unter Beweis stellen können. Schließe alle Level ab, während du deine Fahrzeuge aufrüstest und neue freischaltest, indem du die Goldmünzen ausgibst, die du unterwegs sammelst. Die Etappen werden exponentiell schwieriger, daher müssen Sie so vorsichtig und agil wie möglich sein, wenn Sie dieses Spiel beenden möchten. Wie weit können Sie in Extrem-Offroad-Autos fahren? Steuern Sie mit den Pfeiltasten Ihrer Tastatur die Beschleunigung und Drehung Ihres Fahrzeugs und versuchen Sie, es durch eine Reihe von Hindernissen und Straßen zu steuern. Bewegen – WASD oder Pfeiltasten, Bremse – Leertaste, Winde anbringen – Linksklick, Auto ziehen – CExtreme Off Road Cars 3: Cargo wurde von Brain Software erstellt. Schauen Sie sich ihre anderen Spiele Fortride: Open World, 2 Player City Racing und Just Park It 11 auf Poki an!

Website: poki.com

